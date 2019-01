Berlin. Dank der Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank hat der deutsche Staat laut einem Zeitungsbericht in den vergangenen Jahren Hunderte Milliarden Euro an Zinskosten eingespart. Seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 hätten sich die Ersparnisse auf 368 Milliarden Euro summiert, berichtete das »Handelsblatt« am Dienstag unter Berufung auf die Bundesbank. Allein im 2018 beliefen sich die Zinsersparnisse von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen demnach im Vergleich zum Jahr 2007 auf 55 Milliarden Euro. AFP/nd