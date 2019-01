Schwerin. Die Kinderbetreuung von der Krippe bis zum Hort wird in Mecklenburg-Vorpommern voraussichtlich ab 2020 gebührenfrei. Das habe das Kabinett in seiner Sitzung am Dienstag in Schwerin beschlossen, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit. Die Minister stimmten einem Gesetzentwurf des Sozialministeriums zu. Die Menschen behielten damit mehr vom Lohn in der Tasche und müssten nicht auch noch Geld ausgeben, um arbeiten gehen zu können, sagte Schwesig. Nach den Worten von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) profitieren 110 000 Kinder von der Gebührenfreiheit. Das letzte Wort hat der Landtag. Dessen Zustimmung gilt als sicher. dpa/nd