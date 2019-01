Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Magdeburg. Mehrere Hundert Land- und Forstwirte haben am Dienstag vor der Magdeburger Staatskanzlei gegen die Umsetzung des europäischen Artenschutzprojekts Natura 2000 protestiert. Bauernverbandspräsident Olaf Feuerborn forderte eine Überarbeitung der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Verordnung. »Wir sind die, die diese Naturlandschaft geschaffen haben - und wir wollen sie auch erhalten«, sagte er. Land- und Forstwirte fürchten wegen Natura 2000 Einschränkungen bei der Nutzung von Flächen. Das EU-Projekt soll ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten schaffen. In Sachsen-Anhalt sind elf Prozent der Landesfläche betroffen. dpa/nd