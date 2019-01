Saarbrücken. Trotz sinkender EU-Förderung für das Schulobst- und Gemüseprogramm wollen das Saarland und Rheinland-Pfalz das Projekt fortführen. »Wir werden das jetzt erreichte hohe Förderniveau beibehalten, unabhängig davon, wie viel Geld die EU künftig dazugeben wird«, sagte Saarlands Umwelt- und Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD). Die EU-Förderung wurde in den letzten vier Jahren auf 325 000 Euro nahezu halbiert. Auch Rheinland-Pfalz rechnet mit weniger EU-Mittel. Das Bundesland erreicht mit dem Programm etwa 150 000 Kinder in Grundschulen und 140 000 in Kitas. Im Saarland profitieren 27 000 Kinder und Jugendliche in 250 Schulen vom Angebot. dpa/nd