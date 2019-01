Ludwigsfelde. Der am Montag bei dem schweren Unfall auf dem südlichen Berliner Ring verletzte Lkw-Fahrer ist an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 1961 geborene Mann war nahe der Abfahrt Ludwigsfelde-West (Teltow-Fläming) auf zwei offenbar verkehrsbedingt haltende Lastwagen aufgefahren. Während der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn der A 10 nach Magdeburg gesperrt. Andere Verkehrsteilnehmer blieben unversehrt. dpa/nd