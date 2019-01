Groß Kreutz. Bei Mäharbeiten in Groß Kreutz (Potsdam-Mittelmark) haben Arbeiter am Montag in einem Wassergraben die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt. Da der Zustand eine Obduktion nicht zulasse, komme nur ein DNA-Abgleich infrage, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Bei dem Toten könnte es sich um einen seit November 2018 vermissten 64-Jährigen handeln, der mit seinem Fahrrad in Groß Kreutz unterwegs war, hieß es. Die Todesursache ist noch unklar. dpa/nd