Nach jahrelangen Diskussionen um schadstoffbelastete Schießstände erhalten 453 erkrankte Berliner Polizisten eine finanzielle Entschädigung in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro. Das geht aus einem Bericht von Innensenator Andreas Geisel (SPD) hervor, den der Senat am Dienstag beschloss. Nach früheren Angaben sind dafür je nach Schwere der Erkrankung zwischen 2000 und 80 000 Euro veranschlagt. Die Betroffenen hatten immer wieder kritisiert, dass die Luft in den Schießständen schädlich oder giftig sei. Bewiesen ist ein Zusammenhang zwischen dem Zustand der Schießstände und den Erkrankungen der Polizisten bisher nicht. Dazu läuft eine Studie der Uni-Klinik Charité. Der Senat sieht die Entschädigungszahlungen Geisel zufolge als unbürokratische finanzielle Hilfe. dpa/nd