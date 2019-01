Für gewöhnlich fällt sie nicht weiter auf. Sie bleibt Hintergrundmusik, Soundtapete, Beschallung. Zweckgebundene Musik, die hergestellt wurde, um beim Konsumenten eine Stimmung hervorzurufen oder zu unterstützen. Da ein paar kitschige Pianotupfer, dort ein bisschen standardisierter Viervierteltakt, fertig ist der Lack.

Wo kommt beispielsweise dieses konturlose Synthesizergedaddel her, aus dem in den 70er und 80er Jahren nahezu jeder Pornofilm-Soundtrack bestand? Woher stammen jene funky und irgendwie sattsam bekannt klingenden, sich fast wie von Earth,Wind & Fire oder Kool & The Gang abgekupfert anhörenden 70er-Jahre-Bläsersätze, mit denen diese eine, ganz bestimmte Autoverfolgungsjagd in dieser alten Krimiserie unterlegt war? Wer hat diese Bim-Bam-Bimmel-Tonfolge komponiert, die in diesem alten Videospiel immer wieder erklingt? Haben Sie sich das schon einmal g...