Zum Geburtstag eines Freundes hatte sich Herr Mosekund etwas Besonderes einfallen lassen. Als der Freund, der zur Leibesfülle neigte, das Päckchen erwartungsvoll geöffnet hatte, nahm er ein kleine Gerät heraus, dessen Zweck er nicht erraten konnte. »Sie klemmen diese Apparatur an Ihren Gürtel«, erklärte Herr Mosekund, »und wenn ein gewisser Druck darauf ausgeübt wird, ertönt ein markerschütterndes Warnsignal.« - »Warum?«, fragte der Freund. »Ich verstehe nicht recht.« - »Nun«, sagte Herr Mosekund, »es handelt sich um einen Bauchmelder.«

Im geradlinig inszenierten Drogendrama »Ben Is Back« spielt Julia Roberts eine scharfsinnige und entschlossene Mutter

