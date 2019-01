Mit einem Eröffnungsfestival startet Deutschland ins 100-jährige Bauhausjubiläum. Unter dem Motto »100 jahre bauhaus« wird es am Mittwoch in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Akademie der Künste (AdK) in Berlin eröffnet. Das Eröffnungsfestival bildet den Auftakt des umfangreichen Programms zum Bauhausjubiläum 2019, das durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert wird.

Im Rahmen von »100 jahre bauhaus« sind in den kommenden Monaten bundesweit rund 600 verschiedene Veranstaltungen geplant. Weltweit gilt das Bauhaus bis heute als prägende Design- und Architekturschule und als eine Ikone der Moderne. Insbesondere seine funktionalen Gestaltungsideen prägen Kunst, Architektur, Design und weitere Kreativbereiche.

Das Berliner Eröffnungsfestival wird sich vom 16. bis 24. Januar 2019 den performativen Künsten widmen, sagte Kuratorin Bettina Wagner-Bergelt am Montag. Präsentiert werden experimentelle Konzerte, Instal...