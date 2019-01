Wiesbaden. Immer mehr Touristen verbringen ihren Urlaub in Deutschland. Im Jahr 2018 werde die Zahl der Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen voraussichtlich einen neuen Rekordwert von rund 477 Millionen erreichen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Den Löwenanteil der Gäste in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen machten Gäste aus dem Inland aus - ein Anstieg von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste stieg sogar um fünf Prozent. AFP/nd