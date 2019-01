In solchen Fällen muss der Vermieter muss die Miete an vergleichbaren Wohnungen ohne Einbauküche ausrichten. Dies hat laut D.A.S. Rechtsschutz Leistungs-GmbH der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 24. Oktober 2018 (Az. VIII ZR 52/18) entschieden.

Hintergrund: Vermieter dürfen die Miete in gewissen Zeitabständen erhöhen, um sie an die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete anzupassen: durchschnittliche Miete für vergleichbare Wohnungen in ähnlicher Größe und Lage und mit ähnlicher Ausstattung. Vermieter dürfen den Mietspiegel zur Begründung...