Hund im Büro – erlaubt oder nicht? Foto: dpa/Jörg Carstensen

Berufstätigkeit und das 24-Stunden-Hobby Haustier zu vereinbaren ist ein Problem für viele Arbeitnehmer. Warum nicht einfach das Tier mit zur Arbeit nehmen?

Seit Jahren steigt die Zahl der Haustiere in deutschen Haushalten. Vor allem die Zahl der Hunde sei bundesweit zwischen 2016 und 2017 sprunghaft um etwa 600 000 gestiegen. 9,2 Millionen Vierbeiner seien demnach in 18 Prozent der deutschen Haushalte zu Hause. In Berlin leben insgesamt rund 300 000.

In den hippen Start-ups der Hauptstadt ist es deshalb nicht mehr ungewöhnlich, außer den Kollegen morgens auch deren Vierbeiner zu begrüßen. Die Akzeptanz, sein Tier mit ins Büro zu bringen, sei in den letzten zehn Jahren merklich gestiegen, sagt Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund.

Nicht jedes Tier sei jedoch für den Büroalltag geeignet. Kaninchen, Katzen oder Vögel, die weniger Aufmerksamkeit brauchen, können auch zu Hause bleiben. Das Transportieren und der Alltag im Büro sind für ...