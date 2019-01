Caracas. Die venezolanische Regierung hat die Verantwortung für die kurzzeitige Festnahme von Parlamentspräsident Juan Guaidó von sich gewiesen. Kommunikationsminister Jorge Rodríguez erklärte am Sonntag, Mitarbeiter des Geheimdienstes Sebin hätten eigenmächtig und unrechtmäßig gehandelt. Der Regierung zufolge wurden vier Sebin-Agenten ihrer Posten enthoben. Gegen sie wurden demnach Disziplinarverfahren eingeleitet. Guaidó sagte daraufhin, sollten die Aussagen des Kommunikationsministers stimmen, dann zeige dies, dass Präsident Nicolás Maduro keine Kontrolle mehr über die Sicherheitskräfte des Landes habe. Das sei ein »sehr schwerwiegendes Problem«.

