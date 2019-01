Willkommen und tschüss – Infinera will in Siemensstadt keine Wurzeln schlagen. Foto: nd/Ulli Winkler

Die IG Metall Berlin ist sauer, die Belegschaft verunsichert. Nur drei Monate nach der Übernahme der Firma Coriant kündigte die neue Eigentümerin Infinera die Schließung des Berliner Standortes mit rund 400 Beschäftigten an. Die Jobs wären zum 30. September weg, und in der Hauptstadt würden einmal mehr Hunderte Industriearbeitsplätze verloren gehen.

Infinera stellt in Berlin optische Netzwerklösungen her, Übertragungssysteme, die per Glasfaserkabel Daten um die Welt jagen. Die Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, Birgit Dietze, kritisiert gegenüber »nd« das Unternehmen scharf: »Es geht hier um ein wirtschaftlich erfolgreiches, tarifgebundenes Unternehmen. Und es geht um 400 Industriearbeitsplätze und damit 400 Menschen, deren Existenzgrundlage bedroht ist. Das können wir uns mit Blick auf den sozialen Zusammenhalt nicht leisten.« Die Schließung habe die Geschäftsführung der Belegschaft vorige Woche auf einer Versammlung verkündet...