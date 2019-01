Die LINKE-Politikerin Petra Pau vermisst in ihrer Partei grundsätzliche Auseinandersetzungen über Digitalisierung, Einwanderung, den Sozialstaat und das Verhältnis zu Europa

Die SPD befasst sich in ihrer Impulsreihe mit der »digitalen Genossenschaft«. Bislang wird das Thema allerdings nur sehr vage aufgegriffen

Im Zusammenschluss ZET suchen Wissenschaftler nach emanzipatorischen Perspektiven in der Technikforschung

Die Digitalisierung kann für uns alle ein ganz neues Friedrich-Merz-Erlebnis schaffen. Welchen anderen Schluss lässt die Nachricht zu, dass Unternehmen xy nun »einen innovativen Chatbot mit Zahlungsfunktion« auf den Markt gebracht hat, wie es per Pressemitteilung verbreitet. Dieses Teufelsding - man muss das wiederholen, mit Zahlungsfunktion! - nutzt außerdem noch die natürliche Sprachverarbeitung von Firma yz, um ein »angenehmes Kundenerlebnis« zu schaffen. Das klingt äußerst verheißungsvoll. Wie oft hat man bei dem bescheidenen Manager Merz als Bürger ein angenehmes Kundenerlebnis bereits vermisst! Und vor allem die Zahlungsfunktion! Ein technologischer Durchbruch, den Merz in der Beliebtheit noch weit vor die SPD puschen könnte. Dem Chatbot würden die blöden Fehler bei der Ansprache des einfachen Volks einfach wegprogrammiert werden. Und mit der Zahlungsfunktion könnte Merz die Dringlichkeit des politischen Anliegens auch gleich noch überprüfen. nic

