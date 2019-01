In Leipzig suchte Grünen-Chef Robert Habeck eher die Nähe Gleichgesinnter

Wenn das Gedenken an die Wende von 1989 zum Event wird, nutzt das nur der AfD

Mancher ostdeutsche Politiker ist da zumindest ein wenig weiter, wenn er das Plattmachen der Volkswirtschaft der verblichenen DDR und die bis heute völlig fehlende Repräsentanz der Ostdeutschen in Verwaltung und Unternehmen kritisiert. Dass sie vom Kapitalismus reden, der nach dem Ende der Systemauseinandersetzung besonders im Osten auf Make-up verzichtet, kann man von ihnen wohl kaum erwarten.

Doch die Bemühungen der mehrheitlich aus dem Westen stammenden Initiatoren des Leipziger »Aufrufs 2019«, die die Ostdeutschen zu Toleranz und Wohlverhalten, zu »aktivem demokratischem Engagement« ermahnen, laufen ins Leere, solange von den ökonomischen Hintergründen der unerfreulichen Entwicklung im Osten geschwiegen und statt dessen auch nach 30 Jahren geradezu gebetsmühlenartig das Fehlen von »Freiheit« in der »zweiten deutschen Diktatur« zur Hauptursache erklärt wird.

Das Anliegen der Organisatoren der Demo »für ein weltoffenes Leipzig« am Montagabend war aller Ehren wert. Denn bevorstehende Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen erfüllen nicht nur Politiker und Kirchenleute mit Sorge vor einem weiteren Erstarken der AfD. Und Gewalt gegen Schwächere oder »Fremde« lässt sich nicht mit dem Hinweis auf Frust über reale Benachteiligung entschuldigen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Sebastian Bähr über die Gefahr einer »Schutzzone« in Nordsyrien

Ines Wallrodt über gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auch an Flughäfen

Robert D. Meyer findet nichts positiv an einem Prüffall AfD

Andreas Fritsche glaubt nicht an den Erfolg einer Windradsteuer

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!