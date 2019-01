Erfurt. Thüringer Studierende beklagen sich über die zum Sommersemester steigenden Semesterbeiträge. In Schmalkalden, Ilmenau und Gera-Eisenach erhöhen sich die Beiträge um fast 40 Prozent gegenüber dem Sommersemester 2015, so ein Sprecher der Konferenz Thüringer Studierendenschaften (KTS) am Dienstag. Die Studierendenvertretung forderte die Landesregierung auf, mehr für einen günstigen Semesterbeitrag zu tun. Dieser liegt laut KTS derzeit zwischen knapp 120 Euro (Standort Eisenach) und rund 245 Euro (Erfurt). dpa/nd