Leipzig. Angeführt von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) haben sich zahlreiche Menschen in Leipzig einer Demonstration für Demokratie und ein friedliches Miteinander angeschlossen. Die Polizei zählte am Montagabend anfangs rund 1500 Teilnehmer, der Stadtchef sprach später von über 3000. Die Menschen folgten dem »Aufruf 2019«, mit dem ein breites Bürgerbündnis im Jahr der Landtagswahl in Sachsen für Weltoffenheit, Demokratie und Teilhabe werben will. Den »Aufruf 2019« hat unter anderem der frühere Pfarrer der Leipziger Thomaskirche, Christian Wolff, initiiert. Über 900 Menschen hatten den Aufruf am Montagabend unterzeichnet. dpa/nd Kommentar Seite 10