Bad Saarow. Die brandenburgische CDU hat die von Landeschef Ingo Senftleben geplante Mitgliederbefragung zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahl an Bedingungen geknüpft. Eine Mehrheit sprach sich bei einer Klausur in Bad Saarow dafür aus, dass die Befragung entfallen soll, wenn bis Ende Januar außer Senftleben keine weiteren Bewerber antreten, wie »Bild«-Zeitung und »B.Z.« berichten. Bisher ist Senftleben der einzige Bewerber. dpa/nd

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!