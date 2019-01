Für die Heidekrautbahn im Norden Berlins wurden erst vor wenigen Tagen die Verträge für die Planung der Wiederinbetriebnahme unterzeichnet. Bei der Ostbahn, die von Berlin-Ostkreuz über Strausberg nach Kostrzyn führt, stockt der Ausbau allerdings.

»Dieser Ausbau wäre nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Abwicklung des Güterverkehrs, sondern würde Pendlerinnen und Pendlern zugute kommen, die heutzutage in völlig überfüllten Zügen sitzen«, sagen der Marzahn-Hellersdorfer Wahlkreisabgeordnete Kristian Ronneburg (LINKE) und Bjoern Tielebein, Linksfraktionschef im Bezirk. Sie kündigen an, Initiativen für den Ausbau ins Abgeordnetenhaus und in die Bezirksverordnetenversammlung einbringen zu wollen. Die Politiker beziehen sich dabei auf die Anfang Dezember verabschiedete Seelower Erklärung. Nach über 70 Jahren müsse die Zweigleisigkeit der Strecke wiederhergestellt werden, heißt es darin. Die einst bis ins heutige...