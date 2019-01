Erfolg für Mieter in zwei Bezirken. Die ausgeübten Vorkaufsrechte in der Böhmischen Straße/Thiemannstraße in Neukölln und der Seestraße/Turiner Straße in Mitte können rechtskräftig werden, teilten die Bezirke am Dienstag mit. Der Käufer, ein dänischer Pensionsfonds, hat schriftlich den Verzicht auf Rechtsmittel bekundet. Der Verkäufer hat eine solche Erklärung ebenfalls angekündigt. »Ich freue mich sehr, dass insgesamt 265 Haushalte nun im sicheren Hafen der städtischen Wohnungswirtschaft gelandet sind. Mitte und Neukölln haben sich im Prozess eng abgestimmt und gemeinsam mit dem Erwerber verhandelt«, so Ephraim Gothe (SPD), Stadtentwicklungsstadtrat von Mitte.»Ich bin sehr erleichtert, dass den Bewohner*innen eine monate- oder gar jahrelange Hängepartie erspart bleibt«, sagt sein Neuköllner Amtskollege Jochen Biedermann (Grüne). nic