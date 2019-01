Harare. Bei Protesten gegen eine Verdoppelung des Benzinpreises in Simbabwe sind mindestens 200 Menschen festgenommen worden. Eine Person wurde getötet. Mehrere Demonstranten wurden bei Zusammenstößen mit Sicherheitskräften verletzt, wie Innenminister Owen Ncube am Dienstag erklärte. Um weitere Proteste zu verhindern, ließ die Regierung offenbar Teile des mobilen Internets abschalten: Kommunikationsplattformen und soziale Medien wie WhatsApp, Facebook und Twitter waren nicht mehr erreichbar. Die Polizei hatte zur Unterdrückung der Proteste am Montag teilweise scharf geschossen. In den Armenvierteln von Harare patrouillierten auch Soldaten. dpa/nd