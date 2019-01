Es gibt einen untrüglichen sprachlichen Indikator dafür, dass etwas absolut nicht im Plan liegt: eher. Mit diesem Wort wird eben gerade nicht angezeigt, dass etwas eher im Sinne von früher fertig wird - sondern eher meint eher das Gegenteil davon, also eher nicht, also in diesem eben gerade genannten Fall eben genau das gerade doch eben nicht. So ist die Einhaltung des Fertigstellungstermins für die Einheitswippe in Berlin pünktlich zum 30. Jahrestag des Beitritts der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes »eher nicht wahrscheinlich«. Eher nicht wahrscheinlich ist es ebenso, dass das irgendjemanden überrascht. Der Bau der sogenannten Kanzler-U-Bahn lasse nicht genug Freiheit. Also nur fürs Bauen, aber freie Fahrt galt ja nur für freie Autobürger. Dass nun der Einheitskanzler Helmut Kohl, wenn auch nur als Stichwortgeber, selbst ein Denkmal der Deutschen Einheit verhindert - das war früher auch eher nicht wahrscheinlich. Scheint aber später eher wahr zu werden. stf