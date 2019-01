Michigan. Viele US-amerikanische Patienten fahren nach der Einnahme von medizinischem Cannabis Auto. Das haben Forscher der University of Michigan in den USA herausgefunden. Den Wissenschaftlern zufolge fuhren mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer Auto, kurz nachdem sie Cannabis konsumiert hatten. Rund jeder Fünfte gab an, bereits »sehr high« am Steuer gesessen zu haben. Für die US-Studie, die im Fachblatt »Drug and Alcohol Dependence« erschien, wurden 790 erwachsene Cannabis-Patienten aus dem Bundesstaat Michigan nach ihren Fahrgewohnheiten in den vergangenen sechs Monaten befragt. Die Forscher warnen davor, dass Reaktionszeit und Koordinationsvermögen deutlich unter dem Cannabiskonsum litten. Den meisten Teilnehmern sei die Gefahr nicht bewusst. dpa/nd