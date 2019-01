Gwen Stefani hat schuld. Das ist Michael Moores erste Antwort auf die am Anfang von »Fahrenheit 11/9« gestellte Frage: »How the fuck did this happen?« Diese Antwort auf die Frage, wie Donald Trump Präsident der USA werden konnte, ist nicht ganz ernst gemeint. Ebenso wie der Sängerin und Schauspielerin hätte Moore auch deren Arbeitgeber, dem Fernsehsender NBC, die Schuld geben können. Denn nur weil NBC Stefani für ihre Rolle in der Gesangs-Castingshow »The Voice« mehr zahlte, als Trump für die TV-Realityshow »The Apprentice« erhielt, habe dieser behauptet, er wolle Präsident der USA werden, wobei es ihm in Wahrheit nur darum gegangen sei, seinen Marktwert zu erhöhen und seine verletzte Macho-Ehre wiederherzustellen. Dann seien die Dinge außer Kontrolle geraten.

Das meint Moore ernst. In weniger zugespitzter Form ist die These, Trump habe mit seiner Kandidatur für die US-Präsidentschaft zunächst nur geschäftliche Interessen in der M...