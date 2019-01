»Damenwahl!« in Hessen - Rundgang durch eine Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland

Ausstellungsprojekt erinnert an revolutionäre Ereignisse in Südhessen und Elsass-Lothringen vor 100 Jahren

Eine neue Dauerausstellung wird sich der documenta als weltweit wichtigste Schau für zeitgenössische Kunst widmen. Die Museumslandschaft Hessen Kassel (MHK) will diese bestärken und dafür im Museum Neue Galerie in Kassel eine dauerhafte Dokumentation gestalten. »Wir wollen die documenta auch zwischen den documenta-Jahren stärker präsent haben«, sagte MHK-Direktor Martin Eberle auf deren Jahrespressekonferenz. Das Konzept sehe eine Systematisierung der einzelnen Ausstellungen vor, die alle fünf Jahre stattfinden. Ziel sei, auch Auswärtigen die Faszination documenta zu vermitteln. dpa/nd

Bauhaus in Erfurt

Kulturgeschichte des Rock ’n’ Roll in Deutschland

