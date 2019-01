Potsdam. Das Landtagsschloss auf dem Potsdamer Alten Markt ist jetzt fünf Jahre alt. Am 18. und 19. Januar 2014 haben mehr als 22 000 Bürger das Parlament in Augenschein genommen, erinnerte Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) am Mittwoch. Sie lädt alle Interessierten am 6. April zu einem Tag der offenen Tür ein. Die Fassade des Neubaus erinnert an das Stadtschloss, dass einst dort stand. dpa/nd