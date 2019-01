Bluthund, der. Substantiv, maskulin. Bedeutungsübersicht: Hund einer englischen Hunderasse mit ausgeprägtem Spürsinn. Synonyme: Bestie, Tier, Unmensch. So gibt es der Duden an. Und so lässt sich damit ziemlich gut ein Problem der SPD skizzieren:

Das Problem heißt Gustav Noske, Beiname Bluthund, für mittlerweile viele Generationen Sozialisten und Kommunisten ein Unmensch, verantwortlich für die Niederschlagung des Spartakusaufstands - und letztlich auch für die Tötung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht? 100 Jahre nach den Morden an den Sozialistenführern bestehen daran eigentlich keine Zweifel mehr. Zum Jahrestag der Ermordung am 15. Januar wäre es nun (allerspätestens) an der Zeit gewesen, dass die SPD ihre Vergangenheit an- und Verantwortung übernimmt. Verantwortung vor allem auch für ihre eigene Glaubwürdigkeit und Zu...