Magdeburg. In Magdeburg ist am Mittwoch an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert worden. Zum 74. Mal jährte sich der Tag, an dem Magdeburg 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in Schutt und Asche versank, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Der 16. Januar sei bis heute für die Magdeburger ein Tag der Trauer und des Gedenkens an die Opfer von Krieg und Gewalt. »Wir erinnern am 16. Januar an die zweite verheerende Zerstörung unserer Stadt, an die dabei Getöteten und Verwundeten und an die Not und Verzweiflung aller Überlebenden«, sagte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD). epd/nd