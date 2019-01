Dresden. In einem Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder oder Unterstützer der rechtsextremen »Freien Kameradschaft Dresden« (FKD) hat ein Angeklagter ein Geständnis abgelegt. Der 31-Jährige gab am Dienstag im Dresdner Landgericht zu, Mitglied der FKD und an Aktionen der Gruppe beteiligt gewesen zu sein. Nach seinen Angaben war Ex-NPD-Landtagsabgeordneter René Despang im Juli 2015 maßgeblich an der Gründung der Gruppe beteiligt und einer ihrer Wortführer. Gegen Despang wird seit längerem ermittelt. Vor der Staatsschutzkammer müssen sich seit November 2018 vier Männer verantworten. Sie sollen unter anderem bei rechten Krawallen vor Flüchtlingsheimen im August 2015 in Heidenau Polizisten attackiert haben. dpa/nd