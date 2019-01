Brasilia. Brasiliens ultrarechter Staatschef Jair Bolsonaro hat am Dienstag per Dekret die Regeln zum Waffenbesitz gelockert. Damit erfüllt der seit 1. Januar amtierende Präsident ein zentrales Wahlversprechen seines Programms für »Recht und Ordnung«. Das Dekret ermöglicht nach Bolsonaros Worten »guten Bürgern« des gewaltgeplagten Landes, schneller Waffen zu erwerben. Künftig können Brasilianer über 25 Jahren ohne Vorstrafen bis zu vier Schusswaffen zu Hause aufbewahren. Das Recht, Waffen in der Öffentlichkeit zu tragen, wird ihnen mit dem neuen Dekret nicht eingeräumt. AFP/nd