Washington. Die New Yorker Senatorin Kirsten Gillibrand ist die nächste Bewerberin der Demokraten, die nächstes Jahr Präsidentin der Vereinigten Staaten werden will. Gillibrand sagte am Dienstag in einer Fernsehshow, sie habe ein Bewerbungskomitee gegründet. Damit tritt Gillibrand gegen ein vermutlich großes Feld demokratischer Bewerber an, aus denen der Kandidat der Partei in einem landesweiten Vorwahlprozess herausgefiltert werden muss. In Umfragen liegen derzeit der frühere Vizepräsident Joe Biden und der 2016 nur knapp Hillary Clinton unterlegene Senator Bernie Sanders vorn. Beide haben eine etwaige Bewerbung aber noch gar nicht verkündet. dpa/nd