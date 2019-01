Christine Hohmann-Dennhardt (hier im Bild) war 2016 die einzige Frau im VW-Vorstand. Heute ist dort Hiltrud D. Werner allein mit den Herren. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das Managerinnen-Barometer, das am Mittwoch in Berlin präsentiert wurde, widerlegt das verbreitetes Gefühl, Frauen seien längst auf allen Ebenen beteiligt. Das kann noch bis nächstes Jahrhundert dauern.

Von Lotte Laloire

In Norddeutschland stirbt ein Bäcker. Seine Frau übernimmt die riesige Firma. Ihre erste Amtshandlung? Arbeiterinnen mit Kindern unter drei Jahren müssen nicht mehr zwingend Nachtschichten übernehmen. Geschichten, wie sie die Ökonomin Elke Holst, Forschungsdirektorin für Gender Studies am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), erzählt, machen deutlich: Frauen als Chefs verändern Arbeitsklima und -bedingungen. Das bringe nicht nur denen ganz oben etwas, findet Holst. Dennoch sind noch immer viel mehr Chefs Männer. Holst, die selbst in der Privatwirtschaft tätig war, hat 2006 begonnen, dies mit Zahlen genau zu belegen. Am Dienstag stellte sie die Ergebnisse für 2018 vor und verkündete auch gute Nachrichten: In ...