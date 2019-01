Einig waren sich alle: Diesen Termin hätte man sich sparen können. Über vier Jahre nach dem Bau des Einkaufszentrums Mall of Berlin nahe dem Potsdamer Platz und nach mehr als drei Jahren mit mehreren Gerichtsverfahren stehen rumänische Bauarbeiter noch immer ohne ihren 2014 erarbeiteten Lohn da. Am Donnerstag befasste sich nun erneut das Landesarbeitsgericht mit dem Fall.

Nicolae Hurmuz hatte die Baufirma HGHI Leipziger Platz GmbH und Co. KG auf eine Zahlung von 4775,20 Euro mit Unterstützung der Basisgewerkschaft FAU verklagt. Das Arbeitsgericht Berlin hatte die Klage im Mai 2018 abgewiesen, Hurmuz ging in Berufung. Die Richterin am La...