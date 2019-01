Rom. Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi will für die Europawahl kandidieren. »In dem reifen Alter, das ich habe, habe ich aus Verantwortungsgefühl entschieden, nach Europa zu gehen, wo tief gehende Gedanken über die Zukunft der Welt fehlen«, sagte der 82-Jährige am Donnerstag bei einer Veranstaltung auf Sardinien. Der skandalgeplagte Ex-Premier durfte bis zum vergangenen Jahr nach einer Verurteilung wegen Steuerhinterziehung nicht für politische Ämter kandidieren. Seine konservative Partei Forza Italia dümpelt in Umfragen derzeit bei rund zehn Prozent. dpa/nd