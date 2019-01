Emanzipativ: Mirjam Pressler Foto: dpa

Mirjam Pressler war eine der produktivsten Schriftstellerinnen des Landes. Am Mittwoch starb sie im Alter von 78 Jahren in Landshut. Sie schrieb Kinder- und Jugendbücher, ab den Nullerjahren auch Belletristik für Erwachsene. Außerdem übersetzte sie zirka 400 Titel, beispielsweise aus dem Hebräischen Werke von Amos Oz oder Zeruya Shalev oder aus dem Niederländischen die Kritische Ausgabe der Tagebücher der Anne Frank, über die Pressler auch selbst Bücher schrieb, die Schullektüre wurden.

Ihre über 50 Bücher handeln oft von Außenseitern, wie der vereinsamten Ilse in »Novemberkatzen« (1982), dem gehbehinderten Thomas in »Stolperschritte« (1981) oder dem verängstigten Herbert in »Kratzer im Lack« (1981). Es sind »Meilensteine der realistischen, sozialkritischen und geschichtsbewussten Jugendliteratur« gratulierte die »junge Welt« zu ihrem 70. Geburtstag 2010.

Mirjam Pressler hatte erst im Alter von 40 Jahren mit dem Schreiben begonnen, nach...