Seit sechs Monaten läuft der Betrieb in dem Asia-Center, das Bezirksamt wusste davon nichts. Foto: nd/Ulli Winkler

Laut Lichtenbergs Baustadträtin Birgit Monteiro (SPD) gab es für die rein räumliche Hülle der 2018 erbauten Halle zwar eine Baugenehmigung. Was aber fehle, sei »die Baugenehmigung für die darin stattfindende Nutzung«, so Monteiro gegenüber »nd«. Der Bauherr hatte dafür der Politikerin zufolge vor der Inbetriebnahme nicht einmal den nötigen Bauantrag gestellt. Das Bezirksamt war deshalb erstaunt, als es im November bei einer Routineüberprüfung die riesige Gewerbehalle in vollem Betrieb vorfand. Es leitete ein Bußgeldverfahren ein. »Der Eigentümer hat daraufhin nachträglich einen Bauantrag gestellt, um seinen Bau zu legalisieren. Dieser Bauantrag wird aktuell geprüft«, erklärt Monteiro.

Als das Bezirksamt Lichtenberg im November die Halle sah, war sie allerdings nach Recherchen des »nd« bereits rund sechs Monate in Betrieb. Denn zahlreiche Artikel und Videos in vietnamesischsprachigen Online-Zeitungen berichten von der feierlichen Eröffnu...