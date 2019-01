Die Belastung der Berliner Luft mit dem Umweltgift Stickoxid (NO2) ist 2018 zurückgegangen, liegt aber weiter über dem zulässigen EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter im Jahresdurchschnitt. Das teilte die Umweltverwaltung am Donnerstag mit, nachdem der RBB berichtet hatte. Aus einer Übersicht der Verwaltung geht hervor, dass der Jahresmittelwert, der sich aus einem Netz von 23 Messstellen ergibt, im Vorjahr 46 Mikrogramm NO2 betrug. 2017 waren es 51, im Jahr zuvor 52 Mikrogramm. dpa/nd

