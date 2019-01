Ein 69-Jähriger, der in Reisegepäck mit doppeltem Boden kiloweise Kokain geschmuggelt haben soll, schweigt vor Gericht. Der Angeklagte soll als mutmaßlicher Kurier Rauschgift von den Niederlanden über Berlin nach Israel transportiert haben. Laut Anklage soll er am Schmuggel von insgesamt 19 Kilogramm Kokain beteiligt gewesen sein. Der Mann erklärte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht am Donnerstag, er werde sich derzeit nicht äußern. dpa/nd