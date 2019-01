Man kann die ganze Entwicklung der musikalischen Avantgarde seit den 1950ern an der Lower East Side festmachen«, erklärte kurz nach der Jahrtausendwende der 1975 in New York geborene Musiker Jeffrey Lewis in einem Interview, »all das konnte sich dort entwickeln, weil die Mieten niedrig waren und das Zentrum von New York ein Paralleluniversum neben der bürgerlichen Kultur ausgebildet hatte.« Doch irgendwann in den Neunzigern hat dieses von Charlie Parker über die Fugs, Velvet Underground, Patti Smith und Richard Hell bis zu Sonic Youth reichende Paralleluniversum Risse bekommen, Manhattan entwickelte sich binnen weniger Jahre zu einem der teuersten Orte der Welt und die Künstler-Boheme wurde aus ihrem angestammten Viertel vertrieben. »All those hookers in their fucking cars/Twelve steppin’ hippies hangin’ out at the bar/Suckers and fuckers and stupid retards/New York City’s like a graveyard«, fassten The Moldy Peaches (deutsch: Die Schimmeligen Pfirsiche) ihren Frust über die Entwicklung der Stadt auf ihrem am 11. September 2001 veröffentlichten Debütalbum zusammen. Im Zuge der Ereignisse dieses Tages wurden der Song wie auch das Album fast zwangsläufig als Stimmungsbild von New York nach den Anschlägen rezipiert. Die Band um Kimya Dawson und Adam Green erzählte in ihren intimen, reduzierten Songs vom Tod, von Außenseitern und eigenen Unsicherheiten und formulierte eine Weigerung, sich an die Erwartungen der Gesellschaft anzupassen. Der Musikjournalist Martin Büsser beschrieb die in den Songs zur Schau gestellte Furcht, Ohnmacht und Desorientierung als »eine humanistisch gefärbte Gegenhaltung zur vollmundigen Kriegsrhetorik«. Die Welt ist seitdem nicht weniger bedrohlich geworden, und so kam die Wiederveröffentlichung des Albums im vergangenen Jahr womöglich zur rechten Zeit, um an ästhetische Gegenstrategien zu erinnern, die, da sie so leise, introvertiert und selbstironisch daherkamen, schnell in Vergessenheit geraten.

»I don’t know who is the enemy anymore. I don’t know who to believe anymore. I believe in being nice«, so hat Kimya Dawson dieses Gefühl in einem Tourtagebuch zusammengefasst. Nett zu sein in einer Welt voller Lieblosigkeit war bereits vor dem 11. September 2001 die Strategie der Band gewesen. Die Moldy Peaches waren politisch, ohne Parolen zu brüllen, und schufen gemeinsam mit ihrem musikalischen Umfeld ein solidarisches, kreatives Netzwerk. »Antifolk« nannte sich die Szene, ein Begriff, der bereits in New York kursierte, seit in den Achtzigern der Songwriter Lach wutentbrannt gebrüllt hatte: »Wenn das Folk ist, dann mache ich Antifolk!«

Während Punk und New Wave gerade die Musikwelt revolutionierten, war der Folksound der Stadt zu dieser Zeit geprägt von einem konservierenden Blick in die Sechziger, auf Joan Baez und Phil Ochs. Für einen vom Punk beeinflussten Folk, wie ihn Lach pflegte, gab es keinen Ort, und so eröffnete er selbst eine Bar, die nach diversen Umzügen seit Mitte der 90er Jahre mit dem Sidewalk Café zum zentralen Knotenpunkt der Antifolk-Szene wurde. Der Netzwerker Lach stellte Bühne und Kontakte zur Verfügung, und so etablierte sich eine neue Gegenkultur, die an die linke Boheme-Tradition der Stadt anknüpfte, an The Velvet Underground, The Fugs, Godz, The Holy Modal Rounders und Jonathan Richman. Insbesondere der eingangs zitierte Jeffrey Lewis versteht sich als Archivar und Bewahrer dieses musikalischen Aufeinandertreffens von Boheme und linker Politik jenseits von Folkgemütlicheit. Das »Anti-« im Antifolk zielte vor allem auf das Bewusstsein der Musiker, dass die Folk-Utopien gescheitert sind, ebenso wie die musikalische Provokation des Punk. Vom Folk nahmen sie die musikalischen Strukturen, vom Punk die provokative Ironie und den Versuch, sich Strukturen und Netzwerke jenseits der Musikindustrie aufzubauen. Es entstanden eigene Plattenlabel und Fanzines, immer neue Künstler und Bandprojekte nutzten die offene Bühne des Sidewalk Café, darunter auch die Moldy Peaches.

1994 waren der 13-jährige Adam Green und die neun Jahre ältere Kimya Dawson in einem Plattenladen in Mount Kisco, 50 Kilometer nördlich von New York, aufeinandergetroffen und hatten kurz darauf begonnen, erste Songs zu schreiben. Einige Jahre später landeten beide in New York und setzten ihr musikalisches Konzept auch live in die Tat um. Dieses ließ ebenso wie das einzige Album der Band eine Weigerung erkennen, sich in den Kulturbetrieb einzufügen: Fehler wurden, ebenso wie Telefonklingeln oder Lachen, nicht getilgt, sondern offensiv zu Schau gestellt. »Wir versuchen nicht, nicht lustig zu sein. Alle anderen versuchen dagegen, nicht lustig zu sein. Wie diese Songwriter mit ihren durchgängig tieftraurigen Stücken. Wenn man sie trifft und sie reißen dann doch einen Witz, kommt man sich fast schon betrogen vor«, hat Adam Green 2002 in einem Gespräch mit der »Jungle World« erklärt. »Who mistook this crap for genius?/Who is gonna stroke my penis?/We’re not those kids, sitting on the couch«, singen sie dagegen in »Steaks for Chicken« selbstironisch. Martin Büsser nannte die dargebotene Mischung aus Folk, Kinderliedmelodien und abgründigen Texten über Drogenmissbrauch und Straßenstrich einmal »urbanen Slapstick«. Anhand der Soloalben von Dawson und Green, die nach der Auflösung der Moldy Peaches entstanden sind, wird ersichtlich, wie die Arbeitsteilung in der Band funktionierte: Während die Sängerin mit gebrochener Stimme von den eigenen Unsicherheiten sang, war Adam Green für die ironisch-absurden Aspekte der Songs zuständig, die er auch in seinem Fanzine pflegte, das 2005 sogar in deutscher Übersetzung im Suhrkamp-Verlag erschien. In seinen literarischen Texten kombinierte er, wie auch in den Songs der Moldy Peaches, Vorgefundenes mit Eigenem, collagierte Phrasen und Ideen, immer mit dem Ziel, der Idee des Authentischen zu entkommen. Green, der in Interviews gerne damit kokettierte, dass seine Urgroßmutter Felice Bauer die Verlobte Kafkas gewesen sei, brachte einen jüdischen Humor in die Musik ein, die Distanz des Außenseiters der Gesellschaft, dem die Idee einer klar umrissenen Identität suspekt ist. Die Moldy Peaches machen keine Identifikationsangebote, im Gegenteil: »I wanna live for today/I wanna roll in the hay/But I’m floating away/I got nothing to say« singen sie in »Lazy Confessions«. Die Moldy Peaches sind nicht angetreten, um bessere Vorschläge zu machen, sondern um im infantilen Humor und dem Versprechen, nett zu sein, die Verkommenheit und Lieblosigkeit der Welt bloßzustellen. Das Angebot an zwischenmenschlichem Interesse der Antifolk-Szene ist aber durchaus ernst gemeint. Nach ihren Shows umarmten die Moldy Peaches ihr Publikum, und Jeffrey Lewis singt: »What’s important is whether you can carry on a human conversation.«

Die Antifolk-Szene, die sich schon zu ihren Hochzeiten nicht auf einen Nenner bringen ließ und aus zahlreichen Einzelkämpfern mit unterschiedlichen musikalischen Ansätzen bestand, gibt es heute nicht mehr. Jeffrey Lewis ist permanent auf Tour und bleibt dennoch, obwohl ihn nicht nur Jarvis Cocker für den besten Songtexter Amerikas hält, unter dem Radar, andere haben sich in Familie, Beruf oder Karriere gestürzt - immerhin hat die Antifolk-Szene sogar Beck hervorgebracht. Adam Green hat sich einige Jahre als singender Entertainer versucht, dem jedoch - trotz gleichbleibender Textalbernheiten - musikalisch sein Gegenüber in Gestalt von Kimya Dawson fehlte, die wiederum das Antifolk-Erbe auf zahlreichen Alben weiterführte. Die Wucht, die das Debüt der Moldy Peaches gerade in seiner Reduziertheit bis heute ausstrahlt, bleibt jedoch im Solowerk der beiden unerreicht.

The Moldy Peaches: »The Moldy Peaches« (Rough Trade/Indigo), erstmals erschienen 2001.