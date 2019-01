Die italienische Stadt Matera ist neue europäische Kulturhauptstadt 2019. Die zum Unesco-Weltkulturerbe zählende Höhlenstadt läutete am Abend ein 48 Wochen umspannendes Kulturprogramm ein, das Ausstellungen, Konzerte, Wettbewerbe und andere Veranstaltungen umfasst. Den Titel europäische Kulturhauptstadt teilt sich Matera mit dem bulgarischen Plowdiw. 54 Fanfarenzüge aus ehemaligen Kulturhauptstädten und anderen Städten in der italienischen Region Basilikata, in der Matera liegt, spielten am Abend zum Auftakt. Musiker zogen durch die Gassen der Stadt, die in den 50er Jahren als »nationale Schande« Italiens im Land stigmatisiert wurde. Anlass war ihre extreme Armut. AFP/nd