Kopenhagen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert für Flüchtlinge in Europa eine bessere Gesundheitsversorgung. Vor allem die Unterschiede beim Zugang zur Grundversorgung müssten abgebaut werden, sagte Santino Severino, der für die WHO in Europa für das Programm »Migration und Gesundheit« zuständig ist, am Montag. Einem WHO-Bericht zufolge hängt die Gesundheitsversorgung von Migranten und Flüchtlingen von ihrem Aufnahmeland und ihrem Status ab. AFP/nd