Gegen die Arbeitsbedingungen bei Foxconn regt sich in China Protest. Foto: AFP/Antony Dickson

Dass es mit Chinas Wirtschaft nicht mehr rund läuft, ist vor allem im Süden des Landes zu spüren: In Dongguan, eine Industriestadt am Perlflussdelta, haben Fabrikleiter Zehntausende Wanderarbeiter schon Wochen vor dem eigentlichen Jahresurlaub rund um das chinesische Frühlingsfest in ihre Heimatdörfer zurückgeschickt. Foxconn etwa, der große Apple-Zulieferer und einer der größten Arbeitgeber in der Region, hat Medienberichten zufolge seit Oktober rund 50.000 Leiharbeiter entlassen. Die Zahl der freigestellten Mitarbeiter sei nicht unbedingt höher als in Vorjahren, berichtet die japanische Zeitung Nikkei und beruft sich auf Industriekreise. Allerdings erfolge die Trennung sehr viel früher als sonst.

Nun ist es auch amtlich: Chinas Wirtschaft schwächelt. Wie die nationale Statistikbehörde am Montag mitteilte, lag das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Jahr bei 6,6 Prozent. Dieser Wert liegt zwar leicht...