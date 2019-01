Für Urlauber*innen ist es besonders wichtig, die richtigen Versicherungen vor Reisebeginn abzuschließen. Eine Auslandsreisekrankenversicherung gehört unbedingt ins Reisegepäck, denn sie übernimmt die Kosten für Behandlungen im Ausland sowie den Rücktransport nach Hause.

Für Wintersportvergnügen im Ausland ist diese Versicherung unverzichtbar. Die gesetzliche Krankenkasse bezahlt nämlich die Behandlungskosten bestenfalls in der üblichen Höhe des Urlaubslandes, maximal aber das, was in Deutschland regulär wäre. Die Auslandsreisekrankenversicherung übernimmt dann die entstehende D...