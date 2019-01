Für eine Samenspende erhalten die Geber eine Aufwandsentschädigung. Sowohl im nationalen als auch internationalen Vergleich unterscheidet sich diese stark: europaweit um bis zu 300 Euro und innerhalb Deutschlands um 150 Euro pro Spende. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Telemedizin-Portals Fernarzt (www.Fernarzt.de), das die Vergütung für eine Spende in 12 europäischen Nationen ermittelte.

Der Europäischer Vergleich

In der Schweiz ist die Vergütung mit umgerechnet 297 Euro mit Abstand am höchsten. Den Angaben der Zürcher Institution zufolge wird die Aufwandsentschädigung jedoch nicht pro Besuch, sondern erst am Ende eines erfolgreichen Zyklus ausgezahlt. Die Gesamtsumme beläuft sich auf insgesamt 1780 Euro. Der Spender muss dafür die Samenbank mindestens ...