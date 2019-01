Das Bad ist in die Jahre gekommen und überhaupt ist mehr Komfort gefragt. Doch niemand möchte mit einer Baustelle im eigenen Zuhause länger als nötig leben. Gut beraten ist, wer sich für die Badsanierung professionelle Hilfe eines Fachbetriebs holt. Von Beginn an wird alles aus einer Hand geplant und koordiniert. So steht von Anfang an ein Partner zur Seite, der vom ersten Kontakt bis zur Übergabe Ansprechpartner ist.

Planung ist das A und O

Schon der erste Schritt, die Ideensammlung, sollte gemeinsam mit einem Profi erfolgen. Badplaner können anhand der Raumsituation und den Wünschen der Bauherren ein individuelles Raumkonzept erstellen. Ist das Sanierungsobjekt älter, stehen unter Umständen größere Veränderungen an, bei der fehlende Anschlüsse oder auch neue Leitungen verlegt werden müssen. In einer ersten Bestandsau...