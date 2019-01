Nach dem Streit um das Vorgehen der Polizei bei der Räumung eines Obdachlosen-Camps in Berlin denkt der Bezirk Mitte über den Einsatz von Videotechnik in solchen Fällen nach. Das Bezirksamt werde den Einsatz sogenannter Bodycams »für konflikthafte Einsätze im Außendienst« prüfen, teilte Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) am Montag mit. Ziel sei es, »zukünftig transparent und nachvollziehbar derartige Sachverhalte und im Raum stehende Vorwürfe aufklären zu können«.

