Berlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat vor einer Entscheidung über die Zukunft der »Gorch Fock« Klarheit über die Sanierung des Segelschulschiffs verlangt. Bei einem Inspektionsbesuch auf dem Schiff am Montag in Bremerhaven kündigte sie an, dass sie den weiteren Kurs binnen einiger Wochen festlegen werde. Für explodierende Kosten bei der Sanierung hatte der Bundesrechnungshof auch Versäumnisse bei Bundeswehr und Verteidigungsministerium verantwortlich gemacht. Es seien zwei Arbeitsgruppen eingesetzt: eine im Beschaffungsamt, die auch den Korruptionsverdacht behandelt, eine zweite beleuchtet organisatorische Mängel. Ein klares Bild sei für das Ministerium nötig und für das Parlament, so von der Leyen. dpa/nd