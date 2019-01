Kompromiss zwischen Gemeinde und Landeskirche in Niedersachsen in der Causa Nazi-Glocke gefunden

Potsdam. Die Grünen und die evangelische Landeskirche haben mit Blick auf die Landtagswahl im September zu einer fairen und sachlichen Auseinandersetzung aufgerufen. Nach einem Meinungsaustausch sagte Bischof Markus Dröge am Montag, die Kirche werbe für eine offene, sachorientierte Diskussionskultur und trete rechtsextremen und populistischen Parolen entschieden entgegen. Grünen-Landtagsfraktionschef Axel Vogel erklärte, das Anwachsen des Rechtsextremismus und die Verrohung der politischen Auseinandersetzung werde auch von seiner Partei mit Sorge betrachtet. »Diesen Tendenzen gilt es in den bevorstehenden Diskussionen im Wahljahr 2019 durch Einstehen für unsere freiheitlichen Werte, für Demokratie und Pluralität gegenzuhalten«, fügte er hinzu. epd/nd

